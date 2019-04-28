القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير (3) مدارس بالسويس

فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذاً لأوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمساهمة القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى، إفتتح قائد الجيش الثالث الميدانى أعمال تطوير عدد (3) مدارس بمدينة السويس ، وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى جانب تنفيذ عدد من الإنشاءات الرياضية ، مدرسة (خالد بن الوليد للتربية الفكرية) بحى الأربعين لتوفير مستوى تعليمى لائق لذوى الإحتياجات الخاصة من الإعاقة الذهنية بمراحل التعليم لرياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، بطاقة عدد (9) فصول دراسية ومدرسة (التربية الفكرية بالحرفيين) بطاقة (19) فصلاً دراسياً لمراحل الإبتدائية والإعداد المهنى والتلمذة الصناعية فضلاً عن إنشاء ملعب لكرة القدم الخماسى وكرة سلة وتراك للجرى وصالة لألعاب القوى حيث يتم تدريب الطلبة على أعمال الزخرفة والنجارة و التريكو ، ومدرسة (مصطفى صادق الرافعى للصم) بطاقة (9) فصول دراسية تسع (50) طالباً لمراحل رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية ، وكذا إعداد ملعب لكرة القدم الخماسى ومسرح لتنمية المواهب الفنية للطلبة ، إلى جانب توفير المدرسة للأنشطة الموسيقية والفنية والتربية الرياضية وتهدف المدارس لتقديم فرص تعليم مناسبة لذوى الإحتياجات الخاصة ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة ومنتجة فى المجتمع بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية وإكتشاف وتنمية المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية للطلاب .