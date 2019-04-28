كلب ينهش جثة رضيع حديث الولادة بالتجمع

شيماء السيد
بدأت نيابة القاهرة تحقيقاتها الموسعة فى واقعة العثور على جثة رضيع حديث الولادة ألقى به مجهول فى صندوق قمامة للتخلص منه بالتجمع.
وبانتقال فريق من نيابة القاهرة الجديدة لموقع الحادث أمرت النيابة بتشريح جثة الرضيع والتصريح بالدفن عقب التشريح وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغًا من حارس عقار أفاد فيه بمشاهدته كلب ينهش رأس طفل من صندوق قمامة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة
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