الصحة تطلق حملة لمنع الانتحار أسفل عجلات المترو

28 أبريل 2019 - 02:17 م

دشنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، منذ قليل، أولى فعاليات الحملة القومية لمكافحة الانتحار "حياتك تستاهل تتعاش"، في محطات مترو الأنفاق.

وأكدت الدكتورة داليا السيد المنسق العام للحملة، أن أولى المحطات التي انطلقت فعاليات "حياتك تستاهل تتعاش" فيها هي محطة مترو سراي القبة، موضحة أنهم يستهدفون 27 محطة مترو أنفاق في خطوطه الثلاثة لمكافحة ظاهرة الانتحار.

وتابعت فى تصريحات صحفية بانها ستعمل في محطات المترو 3 أيام أسبوعيًا، بهدف توعية أكبر عدد من المواطنين بكيفية مواجهة ظاهرة الانتحار، وعدم الإقدام عليها، مشيرة إلى أنهم يوعون المواطنين خلال الحملة إلى ضرورة مواجهة ظاهرة الإدمان، وتقديم أي خدمات نفسية قد يحتاجونها.

كما أنهم يستعينون بأخصائيين وأفراد مدربين على تقديم الخدمات التوعوية النفسية، بهدف تقديم أفضل أداء، ما يعود بالنفع على خفض معدلات ظاهرة الانتحار في المجتمع المصري.