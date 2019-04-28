المرسى يطالب بتقليل الإعلانات فى الأعمال الدرامية

28 أبريل 2019 - 01:45 م

اقترح الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على القائمين على مراقبة ومتابعة الأعمال الدرامية داخل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، بضرورة مناقشة أن تتراوح مدة عرض الإعلانات خلال بث الأعمال الدرامية في شهر رمضان القادم بين 10 إلى 15 دقيقة كحد أقصى للإعلان.

وقال المرسى فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هل يفعل المجلس الأعلى للإعلام هذا المقترح ويحد من هذا الطوفان من الإعلانات التي تغرق الدراما الرمضانية إلى هوة سحيقة ينتح عنها انصراف المشاهد عن المتابعة".

وأضاف: "حين يبلغ متوسط زمن الحلقة في الدراما من 22 إلى 27 دقيقة ويبلغ زمن عرضها بالإعلانات إلى ما يقرب من 90 دقيقة أو يزيد تصبح في الحقيقة إعلانات بطعم الدراما أو دراما الإعلانات [الإعلانات أربع أو خمس أضعاف وقت الدراما؟!".

وتابع مرددًا: "لا تلوم المشاهد حين ينصرف عن متابعتها علي الشاشات ويتجه ليلاً لمشاهدتها على يوتيوب بزمنها الحقيقي دون اَي فواصل إعلانية طويلة جدًا ومملة .. هل تستطيع لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة مجدي لاشين أن تصدر هذا العام قواعد ملزمة بما تأخذ به العديد من دول العالم : متوسط من 10 إلى 15 دقيقة كحد أقصى للإعلانات في كل ساعة برامجية أو درامية؟!".