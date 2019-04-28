انتحار فتاة لتأخرها فى الزواج بالإسكندرية

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انتحار

انتحار فتاة

انتحار فى الاسكندرية

أقدمت فتاة على الانتحار على رصيف محطة ترام باكوس شرق الإسكندرية بسبب تأخرها فى الزواج وخسارتها مبلغا ماليا في مشروع ملابس".

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد انتحار فتاة بمحطة ترام باكوس.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص سقوط فتاة تدعى "ب. ع"، 30 عامًا، مسجاه على أرضية رصيف محطة ترام باكوس، وتجمع المارة بالطريق العام حولها.

نقلت الفتاة بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي إلا أن عضلة القلب توقفت قبل وصولها، وتوفيت.

وبسؤال أفراد أسرتها قالت إن ابنتها أجرت اتصالاً هاتفيًا بإحدى صديقتها أثناء تواجدها بمحطة باكوس وأخبرتها أنها "مخنوقة" ثم اتصلت بها مرة أخرى وأخبرتها بتناولها السم للتخلص من حياتها.

وأضافت أسرتها في التحقيقات أنها كانت تمر بأزمة نفسية لعدم زواجها وخسارتها مبلغ مالي في مشروع ملابس، فيما تبين من الكشف الطبي تناولها مادة سامة غير معلومة.


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