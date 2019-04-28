تأجيل لقاء الأهلي والطلائع بسبب صلاح

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أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة "الجبلاية" عن تقديم موعد لقاء النادي الأهلي وطلائع الجيش 90 دقيقة لتنطلق في تمام الـ6:45 مساء بدلاً من 8:15، بسبب إقامة مباراة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء.

ويلتقى الأهلى مع الطلائع الأربعاء المقبل باستاد المكس فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز.

وكانت اللجنة قررت تأجيل مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربى، التى كان مُقررًا لها الأربعاء المقبل بسبب انشغال الزمالك بمباراة النجم الساحلي التونسى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

كما قررت لجنة المسابقات تقديم مباراة المقاولون والداخلية فى نفس مباريات الأسبوع الـ31 لتقام الأربعاء المقبل فى تمام الرابعة والنصف بدلا من الخامسة والنصف من نفس اليوم.


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