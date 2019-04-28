«المسابقات» تعدل مواعيد الجولة الـ 31 من الدوري

28 أبريل 2019 - 01:31 م

قررت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش 90 دقيقة، لتُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً.

كما قررت اللجنة تقديم مباراة المقاولون والداخلية فى نفس مباريات الأسبوع الـ31 لتقام الأربعاء المقبل فى تمام الرابعة والنصف بدلاً من الخامسة والنصف.

وحددت اللجنة 15 مايو المقبل موعدًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى، نظرًا لانشغال الزمالك بمباراة النجم الساحلي التونسى فى نصف نهائى الكونفدرالية.