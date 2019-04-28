4 قتلى جراء سقوط رافعة في سياتل الأمريكية

28 أبريل 2019 - 01:31 م





لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة سقوط رافعة خلال أعمال بناء مبنى جديد لشركة "جوجل" في مدينة سياتل الأمريكية أثناء إعصار.





وأكد المتحدث باسم مصلحة الإطفاء في المدينة لانس جارلاند أن اثنين من الضحايا عاملان كانا داخل قمرة الرافعة لحظة سقوطها، والآخران، رجل وامرأة، كانا في سيارات سقطت عليها الرافعة.





وأشار عمدة سياتل ديني دوركان إلى أن امرأة في سن 25 عاما ورضيعتها (أربعة أشهر) نجتا بأعجوبة من الموت، وكانتا داخل إحدى السيارات المتضررة وتعرضتا لإصابات طفيفة فقط.





