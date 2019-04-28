4 قتلى جراء سقوط رافعة في سياتل الأمريكية

صحف سودانية: البشير يبكى بحرقة فى محبسه
ملوخية مصرية لـ"أفيخاى أدرعى" تثير جدلاً عن التطبيع
"صلاح" يرد على استبعاده من التشكيلة المثالية
السعودية تعلن أئمة المساجد الكبرى لصلاة التراويح
وفاة الإعلامي على عبد الحليم
من أفتى للبشير بقتل ثلث المتظاهرين؟
المرأة المصرية الأكثر "حظًا" في الشرق الأوسط
مفاجأة.. "صلاح" من مشجعى برشلونة
أول ظهور إعلامي للقبطي المتبرع بالعمرة لجارته
القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
وكالات- الدويني فولي
عصر
فجر
03:48
شروق
05:18
ظهر
11:57
15:36
مغرب
18:37
عشاء
20:07