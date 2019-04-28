رغم "الأحد الدامي".. سريلانكا لن تعاقب الإرهابيين

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ذكر موقع "أن دي تي في" الصادر بالإنجليزية، أنه لا يوجد قانون في سريلانكا يعاقب الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، لافتًا إلى أن رغم إعلان تنظيم "داعش" مسئوليته عن أحداث عيد القيامة المجيد، لا تستطع الحكومة السريلانكية محاكمة أعضاء التنظيم، لأنه لا يوجد قانون يعاقب على ذلك.

وتابع الموقع، في تقريره، أنه رغم عودة المواطنين السريلانكيين الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي إلى البلاد، لكن لا يمكن القبض عليهم، لأن الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية لا يعتبر ضد القانون.

وأعلن تنظيم "داعش" بعد أيام من الهجمات التي ضربت البلاد خلال عيد الفصح، والتي أودت بحياة 253 شخصًا،  مسئوليته عن الحادث، رغم أن درجة تورطهم في الأمر غير واضحة.

من جهته، قال رئيس الوزراء السريلانكي: "علمنا أنهم ذهبوا إلى سوريا، لكن في بلدنا ، فإن الذهاب إلى الخارج والعودة أو المشاركة في التنظيمات المسلحة الأجنبية ليس جريمة هنا".

وتابع: "ليس لدينا قوانين تمكننا من احتجاز الأشخاص الذين ينضمون إلى جماعات إرهابية أجنبية، يمكننا فقط القبض على الذين ينتمون إلى جماعات إرهابية تعمل داخل  سريلانكا".

وأضاف: " نعمل على وضع تشريعات جديدة تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب، لكن القانون لا يزال في مرحلة الصياغة".

وانتقدت منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قانون مكافحة الإرهاب الذي يعمل به حاليًا في سريلانكا، وتم تنفيذ عام 1978، إذا يسمح القانون بـ الاعتقالات بسبب أنشطة غير قانونية "غير محددة" ويسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى 18 شهرًا دون أن تقدم السلطات المشتبه فيه أمام المحكمة.

في المقابل، عدلت العديد من الدول بعد عام 2014 تشريعاتها بشأن قوانين الإرهاب، وهو العام الذي أعلن فيه "داعش" دولة الخلافة، ففي نفس العام وافقت أستراليا على مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الإرهاب، والخاص بالمقاتلين الأجانب، الذي أدرج تحته جرائم جديدة مثل "الدعوة للإرهاب" و"الدخول في منطقة معلنة في بلد أجنبي تشارك فيه منظمة إرهابية نشاط معادٍ".

وفي نفس العام أيضًا، اقترحت أيرلندا قانون العدالة الجنائية، الذي أضاف من جملة أمور قضية "تجنيد الإرهاب وتدريبهم".

واختتم الموقع، تقريره، بأن سريلانكا ليست الوحيدة التي لا  تملك تشريعًا يجعل من غير القانوني الانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية، ففي الشهر الماضي، تقدمت الحكومة السويدية بمقترح تشريع يجعل المشاركة في منظمة إرهابية أو التعاون معها أمرًا غير قانوني.

 

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