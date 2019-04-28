"الإفتاء" توضح حكم التنزه بأعياد شم النسيم

28 أبريل 2019 - 12:36 م

قالت دار الإفتاء، إن الصحابي الجليل عمرو بن العاص عندما كان واليًا على مصر كان يحض المصريين على الخروج للربيع، وكان المصريون يحتفلون بالربيع بعد انتهاء صوم المسيحيين، وذلك ترسيخًا لروح الجماعة الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك لا يتناقض مع الشرع.

وأضافت الدار على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه - والي مصر من قِبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- يخطب المصريين في كل عام، ويحضّهم على الخروج للربيع؛ وذلك في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع؛ كما أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها"