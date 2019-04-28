ضبط سيدة وزوجها بتهمة سرقة خزينة فى النزهة

28 أبريل 2019 - 12:25 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط سيدة سرقت خزينة من داخل شقة بالنزهة، بمساعدة زوجها.

وكان قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم دائرة القسم بتضرره من إحدى السيدات تعمل طرفه (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، سبق اتهامها في قضية "سرقة مسكن") لقيامها بمغافلته والاستيلاء من داخل الشقة سكنه على خزينة حديدية بداخلها (مشغولات ذهبية- مبالغ مالية – وبعض المقتنيات) ولاذت بالفرار.

وكشفت تحريات مباحث القسم صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها بالاشتراك مع زوجها (استورجى، مقيم بذات العنوان، مطلوب التنفيذ عليه في 2 حكم حبس جزئى في قضيتى "ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة.