السعودية تعلن أئمة المساجد الكبرى لصلاة التراويح

أصدر وزير الشئون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ عددًا من القرارات بتكليف 20 إماماً لصلاة التراويح والقيام في أكبر خمسة جوامع بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.



وتضمنت القرارات تكليف الشيخ الوليد الشمسان، والشيخ عبدالله القرافي، والشيخ عبدالرحمن المغامسي، والشيخ عماد حافظ في جامع قباء، كما تم تكليف الشيخ محمد الأحمدي، والشيخ أيمن الرحيلي، والشيخ يوسف الجابري، والشيخ ياسر المرعشي في جامع القبلتين، وتكليف الشيخ يحفظ الشنقيطي، والشيخ عمر العمري، والشيخ عبدالرحمن الرحيلي، والشيخ عبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق، فيما تم تكليف الشيخ عبدالحكيم الجابري، والشيخ معاذ الطيب، والشيخ يوسف أيوب، والشيخ عبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات، وتكليف الشيخ فهد الحمد، والشيخ محمد البرهجي، والشيخ بندر آل قرماد، والشيخ نشمي المرواني بجامع سيد الشهداء.



