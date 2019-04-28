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أسرار "صادمة" عن حياة توت عنخ أمون

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علا خطاب

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ديلي ميل

توت عنخ امون

عالمة مصريات

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أسرارًا جديدة عن حياة أشهر ملوك الفراعنة في العالم، توت عنخ أمون، موضحة أنه جاء إلى السلطة بعد تولي شقيقتين مقاليد الحكم قبله، وفق عالمة المصريات الكندية، فاليري أنجينوت.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن الباحثون عرفوا منذ أكثر من نصف قرن أن ملكة قد تولت قبل توت عنخ أمون، الذي تم اكتشاف قبره في عام 1922 ما أثار الاهتمام العالمي بعلم المصريات.

واعتقد البعض أنها الملكة "نفرتيتي" زوجة وأخت الملك "إخناتون" فقد نصبت نفسها ملكة بعد وفاته، بينما اعتقد آخرون أنها الابنة الكبرى، الأميرة "ميريتاتين".

وصرحت عالمة المصريات الكندية، فاليري أنجينوت، بأنها أجرت تحليلًا استنادًا إلى دراسة الرموز التي كشفت عن أن ابنتي إخناتون استوليا على السلطة بعد وفاته بينما كان شقيقهما توت عنخ أمون، البالغ من العمر أربع أو خمس سنوات في ذلك الوقت، أصغر من أن يحكم.

وذكرت "أنجينوت" أنه كان لإخناتون ست بنات قبل أن يكون له ابنه فيما بعد، وكان لديه دستور ضعيف وكان يعاني من المرض طوال حياته، مضيفة أن "إخناتون تزوج من ابنته الكبرى ميرتاتين لإعدادها للحكم يومًا واحدًا، لكن بعض النقوش تشير أيضًا إلى أنه كان يهيئ ابنته الأخرى نفرنفرواتن تاشتيت، للوصول إلى الحكم أيضًا".

وتدعى عالمة المصريات الكندية أنه بعد وفاة إخناتون تولى الأختان الحكم معًا، لتكون بذلك روايتها مختلفة تمامًا عن رواية الباحثين السابقين في هذا الأمر، فمنذ أكثر من نصف قرن توصل الباحثون إلى أن الملكة التي حكمت البلاد قبل توت عنخ أمون، هي الملكة نفرتيتي أخت وزوجة إخناتون التي أعلنت نفسها 'ملكًا' بعد وفاته، واعتقد آخرون أن تكون الابنة الكبرى الأميرة ميريتاتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بحث "أنجينوت" عرض في المؤتمر السنوي للمركز الأمريكي للبحوث في مصر بالإسكندرية، حيث استقبل البحث بترحيب كبير.

ومن جهتها، قالت أنجينوت إن "علم المصريات هو تخصص محافظ للغاية، لكن فكرتي استُقبلت بشكل جيد على نحو مدهش، باستثناء زميلين عارضا ذلك بشدة"، مشيرة إلى أنها تأمل في أن تتمكن من تطوير المعرفة حول قضايا الخلافة في مصر القديمة وفترة العمارنة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الدولة المصرية أن "علماء الآثار اكتشفوا مقبرة قديمة بها مومياوات يعتقد أنها تعود إلى حوالي ألفي عام في مدينة أسوان".

وقالت وزارة الآثار، في بيان لها، إن "المقبرة تعود إلى العصر اليوناني الروماني، والتي بدأت مع الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد".

وأضاف البيان، أن "علماء الآثار عثروا على قطع أثرية بما في ذلك الأقنعة المزخرفة، والتماثيل، والمزهريات، وشظايا التابوت وقطع من الكتان أو البردي ملتصقة ببعضها البعض".

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