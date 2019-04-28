وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن حجم محصول القمح هذا العام

28 أبريل 2019 - 12:00 م

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، إن محصول القمح هذا العام مبشر ومتوقع أن يتجاوز الإنتاج 9 ملايين طن من إجمالى مساحة 3،250 مليون فدان قمح، كما يتوقع إقبال المزارعين على زراعته الأعوام المقبلة لأنه محصول مربح.

وأضاف الوزير خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في مشروع غرب المنيا، أن نجاح المزرعة الاسترشادية البحثية بالمشروع غيرت نظرة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار في المنطقة التي تتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان ضمن 400 ألف فدان بمحافظة المنيا، في المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وتابع أن إنتاجية الفدان في أول تجربة زراعة بلغت حوالي 15 إردب قمح، وهي إنتاجية جيدة بالنظر إلى الظروف المناخية وطبيعة التربة ونسبة الملوحة، كما أن الحصاد الآلي يوفر في التكلفة ويقلل نسبة الفاقد إلى أقل من 10% ما يزيد من الربحية للفلاح.

وأشار وزير الزراعة إلى أن شركة الريف المصري تقوم حاليًا بطرح أرض المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 1000 جنيه للفدان ولمدة 25 عاما ما يرفع عن كاهل المستثمرين أعباء مالية كبيرة.

وأوضح أبو ستيت، أن أصناف القمح المنزرعة في مشروع غرب غرب المنيا كلها مصرية ومن إنتاج علمائنا في مركز البحوث الزراعية، حيث استطاعوا استنباط أصناف جديدة عالية الجودة وتتحمل نسبة الملوحة والجفاف وتقاوم الظروف المناخية.

وتفقد أبو ستيت أيضًا محصول البنجر، وقال إنه من المحاصيل الواعدة في الصحراء ونجاحه أيضًا في غرب المنيا شجع شركات السكر على شراء أراضي في المنطقة والاستثمار فيها.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة هي تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وهذا، يتطلب الاستمرار في البحث العلمي وتطوير الأصناف الجديدة وأيضًا الزيادة الرأسية من خلال المليون ونصف المليون فدان وتحسين الأراضي في منطقة الدلتا وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، إن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمشروع بلغت حوالي 1000 فدان، من الصنف شندويل 1، لافتا إلى أنه تم أيضا زراعة أصناف: سدس 14 ومصر 2 وشندويل 1 وجيزة 171، بمنطقة التجارب، تمهيدا لزراعة أكثرهم إنتاجية بالمنطقة الموسم المقبل.

وأضاف عبدالعال أن د عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي اهتماما كبيرا بالمشروع، وقام بزيارته أربع مرات منذ توليه المسئولية في يونيو الماضي، وأنه كان قد قرر في زيارته السابقة منح العاملين بالمشروع 10% من صافي الأرباح.

كما تفقد أبو ستيت تفقد حقول تجربة ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بغرب غرب المنيا، والتي ينفذها جهاز تحسين الأراضي بالوزارة والتي يقول عنها الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز إن نتائجها ناجحة ومبشرة، حيث تم زراعة أصناف من القمح المصري تحت ظروف الري بالتنقيط بمياه جوفية بنسبة ملوحة عالية تصل إلى 2500 جزء في المليون.