نيمار يوجه لكمه لمشجع.. ويعتذر له

28 أبريل 2019 - 11:56 ص

اعتدى اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مشجع في المدرجات، حيث وجه له لكمة أثناء عبور الفريق للمنصة لتسلم ميداليات المركز الثاني عقب خسارته نهائي كأس فرنسا مساء أمس.

وجاء اعتدار نيمار علي المشجع بعد أن حاول الأخير التقاط صورة له، إلا أن نيمار اعترض وحاول إيقافه، ثم لكمه وتركه مستكملًا طريقة لمنصة تسليم الجوائز.

وفيما يبدو أنه اعتذار على السوشيال ميديا، قال نيمار فى تعليق على صورة له يظهر فيها حزينًا، "لا أحد يحب أن يخسر، من يعرفنى يعرف مدى جديتى فى المعلب وكم تهزنى هزيمتى، لكن الخسارة هى جزء من حياة الرياضى، وتجعلنا ننمو، ويجعلنا نفكر، ويجعلنا أفضل.. يسعدنى أن تكون قادرًا على اللعب مرة أخرى، وأن تسجل من جديد وتشعر بالرضا على أرض الملعب، ولكن الشعور الأكبر اليوم هو الشعور بالحزن".

جاء هذا بعدما حصد فريق رين لقب كأس فرنسا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد أن تغلب بصعوبة على منافسه باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح 6-5، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "فرنسا" بنهائى كأس فرنسا، وذلك بعدما انتهى الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2-1، حيث سجل البرازيلى دانى الفيس هدف سان جيرمان الأول فى الدقيقة 13 بتسديدة قوية، فيما احرز النجم البرازيلى نيمار الهدف الثانى فى الدقيقة 21 بمهارة عالية، فيما سجل كيمبيمبى مدافع سان جيرمان، هدف رين الأول بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 40، وفى الشوط الثانى سجل ميكسير هدف التعادل لفريق رين فى الدقيقة 66، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفى الدقيقة 119 تعرض كيليان مبابى نجم باريس سامن جيرمان للطرد بعد تدحله العنيف على لاعب رين، وبركلات الجزاء الترجيحية فاز رين بنتيجة 6-5 ليحصد اللقب للمرة الثالثة فى تاريخه.

ويشار هنا أيضًا، إلى أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، قرر منذ أيام إيقاف البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى 3 مباريات خلال النسخة المقبلة من دورى أبطال أوروبا.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية"BBC " ، أن الاتحاد الأوروبى قرر معاقبة نيمار بالإيقاف 3 مباريات، بعد أن قام بسب حكم مواجهة النادى الفرنسى أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى فى إياب دور الـ 16 من دورى الأبطال، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وهاجم نيمار حكم اللقاء السلوفينى دامير سكومينا بشدة بعد أن احتسب ركلة جزاء فى اللحظات الأخيرة بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كانت سببا فى تسجيل اليونايتد الهدف الثالث ليتأهل الفريق الإنجليزى لدور الثمانية ومواجهة برشلونة بعد ذلك، ويودع البى إس جى منافسات البطولة.

وكتب نيمار على حسابه بموقع إنستجرام "من العار أن يضعوا أربعة أفراد لا يعلمون أى شيء عن كرة القدم لمشاهدة اللقطة بالتصوير البطىء"، وأضاف البرازيلى "كيف يمكن لأى شخص تعمد لمس الكرة بيده وظهره للملعب".