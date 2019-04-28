«العميد» يعلن قائمة سموحة استعدادًا للجونة

28 أبريل 2019 - 11:53 ص

أعلن الجهاز الفنى لفريق سموحة السكندري بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة الجونة، والمقررة لها الثلاثاء المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم 31 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واللاعبون هم:

محمد أبو جبل، أحمد الشيخ، السيد فريد، محمود منصور، كريم يحيى، رجب نبيل، أحمد صبحى، أحمد أبو الفتوح، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، ايدى ايمومو، محمود سيد، إسلام صالح، عبد العزيز إمام، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، أوميد أوكرى، أحمد مصطفى، محمد حمدى زكى، شريف رضا.