السعودية تخصص 10 مليارات للسينما

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أفاد تقرير صادر عن مؤسسة فلاندرز للاستثمار والتجارة، بأن شركة التطوير والاستثمار للترفيه (DIEC) تنوي في الدخول للقطاع السينما في المملكة، وذلك من خلال رصدها لميزانية استثمارية قدرها 10 مليارات ريال سعودي، ومن المتوقع أن تسهم بشكل مباشر بمبلغ 1 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2022.

يأتي ذلك مع سعي المملكة ومن خلال رؤية 2030 توفير خيارات متنوعة وملائمة من الترفيه والأنشطة والفعاليات الثقافية إلى جذب المستثمرين المحليين وخلق شراكات مع شركات الترفيه الدولية وزيادة إنفاق الأسر على الترفيه من 2.9 % إلى 6 % وتطوير سوق خدمات ترفيهية سعودية بقيمة تبلغ نحو 30 مليار ريال سعودي في الخدمات الترفيهية. ووفقًا لبيانات برنامج جودة الحياة 2020 ، سيتم تطوير وافتتاح أكثر من 45 دار عرض سينمائي في المملكة بحلول عام 2030.

ومن المعروف أنه منذ اللحظات الأولى للإعلان عن إعادة إطلاق السينما في المملكة، سارعت كبريات شركات السينما العالمية إلى الدخول بقوة إلى هذه السوق الواعدة حيث تشير إحصاءات شركة بي دبليو سي إلى أن عدد شاشات العرض السينمائي في المملكة سيصل إلى 2600 شاشة، وأن تبلغ إيرادات شباك التذاكر إلى 950 مليون دولار وعدد رواد السينما إلى ما بين 60 إلى 70 مليون مُشاهد في العام 2030.

 وعند إضافة إيرادات مبيعات المأكولات والمشروبات وحقوق الإعلان المُصاحبة لدور السينما والتي تشكل عادة 35 % من إجمالي الإيرادات، فإن صناعة السينما لديها القدرة على توليد إيرادات إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2030، وأن تتحول إلى قطاع استثماري مُربح لشركات دور العرض السينمائي والحكومة. وشهد شهر مارس الماضي قيام وزير الإعلام السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي الشبانة، بتسليم الرخصة السابعة لتشغيل السينما في المملكة لشركة الجيل القادم والتي ستحمل اسم «muvi» لتكون أول علامة تجارية سعودية. 

وفي مجال دور العرض السينمائي، وتعتزم الشركة افتتاح أول دار سينما لها بالشراكة مع المشغل الأجنبي «ذا لايت» في العرب مول بجدة، وتهدف إلى إنشاء 6 دور عرض تضم 50 شاشة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية خلال العام الحالي.

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