الإسماعيلي يعفو عن مهاجمه "بامبو"

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الإسماعيلي

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رفع

بامبو

صبري المنياوى

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رفع الإيقاف عن مهاجم الفريق كريم بامبو، وعودته للمشاركة مع الدراويش بداية من مباراة حرس الحدود المقبلة.

جاء لك بعدما عقد صبرى المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلى، جلسة مع اللاعب وانتهت بحل أزمته وعودته للفريق من جديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، قرر تجميد كريم بامبو وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال المباريات المقبلة، بعد رفضه تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.


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