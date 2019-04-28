أستاذ تمويل: الصين لا تهتز بالتحرش الأمريكى

28 أبريل 2019 - 11:36 ص



عقب الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلاً: "المبادرة تستهدف خلق مسارات لحركة التجارة والتنمية لتدفق رؤوس الأموال، لاسيما أنها تضم 71 دولة قابلة للزيادة، بما يعادل 65% من حجم تعداد سكان العالم.



وأضاف "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الصين تولي اهتمامًا كبيرًا بالشق الاقتصادي أكثر من المجالين العسكري والسياسي، لافتًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية، تستهدف فتح شرايين التجارة الدولية.



وتابع أستاذ التمويل أن أوروبا الغربية والولايات المتحدة لديهما تخوفات من مبادرة الحزام، معقبًا: "الصين لا تهتز بالتحرش الأمريكي، وتسير في طريقها عبر التجارة الدولية، ولا تستخدم الاقتصاد كورقة ضغط سياسية.

