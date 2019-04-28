» إعلامية سعودية تطالب الرجال بتناول حبوب منع الحمل

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الحمد
الحمد

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أحدثت الإعلامية السعودية رندا الحمد جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلولها ضيفة على برنامج “طارق شو” الذي يقدّمه الإعلامي طارق الحربي على شاشة قناة “روتانا خليجية”، وصدمت الجميع بما قالته عن موانع الحمل، إذ أبدت استغرابها امتناع الرجال عن تناولها، داعية إياهم إلى فعل ذلك.

وقالت رندا: "إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟"، مشيرة إلى  إن هذا الموضوع صحي وعلمي، وتداول المتابعون الفيديو بشكل كبير، حيث أعرب الكثير منهم عن صدمته من حديثها هذا موجهين لها انتقادات معتبرين تصريحها جريء جدًا.



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#رندا_الحمد

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