  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:50 م
بحث متقدم
5 فوائد في دخول المدينة المنورة

السعودية تعلن أئمة المساجد الكبرى لصلاة التراويح

عبد الحليم

وفاة الإعلامي على عبد الحليم

البشير

من أفتى للبشير بقتل ثلث المتظاهرين؟

صورة الخبر

المرأة المصرية الأكثر "حظًا" في الشرق الأوسط

صلاح وميسي

مفاجأة.. "صلاح" من مشجعى برشلونة

قبطي يتبرع بعمرة لجارته

أول ظهور إعلامي للقبطي المتبرع بالعمرة لجارته

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الشيخ خالد الجندي

الجندي لوزير الأوقاف: "ابقى قابلني لو اتنفذ"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "أنا إعلامي الدولة"

الدولار

سعر الدولار مقابل الحنيه المصري

سيدة تقتل زوجها بسبب إدمانه الأفلام الإباحية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب

#

رفضت معاشرة زوجها.. فحاول شنقها

#

تخلع زوجها: "الشتيمة بتجرى فى دمه"

#

سيدة تحرق زوجها بسبب "باسوورد المحمول"

قتل

مشاهدة الافلام الاباحية

ادمان الافلام الاباحية

قتلت سيدة تبلغ من العمر 69 عامًا زوجها بسبب إدمانه مشاهدة الأفلام الإباحية بحسب موقع "لوماتان" فيما قرر القضاء الأمريكي معاقبة السيدة بالسجن لمدة 16 عامًا بحق الزوجة.

وكان الزوج " فرانك"، ينغمس طوال ساعات النهار فى مشاهدة الأفلام الإباحية إلا أن زوجته المتدينة كانت تخشى عليه من المكان الذى يوجد به وكانت تسميه الشيطان.

بذلت السيدة الأمريكية جهودًا لمنع زوجها من مشاهدة الأفلام الإباحية واستخدمت معه جميع أنواع أساليب الرهبة واللين إلًا أنه لم يتوقف.

وفي مايو 2018،  طلبت ”باتريسيا“ الطلاق، لكنها تراجعت أمام توسلاته، خصوصًا وأنه قد مر على زواجهما أزيد من 17 عامًا.

 وبعد مرور شهرين، اشترك الرجل في قناة متخصصة ببث تلك الأفلام، مما وتر العلاقات بين الزوجين، وبدل أن يلغي اشتراكه قام بتجديده.

فدخلت الزوجة إلى مكان انزواء فرانك غاضبة للنقاش معه، ثم ذهبت للبحث عن مسدس وأطلقت النار على ساقه، وبعدها أطلقت صوب رأسه ”رصاصة الرحمة “ كما أسمتها، الأمر الذي فسره محاميها بأنها لم تكن تريد قتله.

ثم قامت باتريسيا التي عملت ممرضة لـ 50 عامًا باستدعاء الإنقاذ بالهاتف، وأخبرتهم أنها أطلقت عليه النار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 50 % من مسيحيي روسيا لا يعرفون سبب الاحتفال بعيد الفصح
» إعلامية سعودية تطالب الرجال بتناول حبوب منع الحمل
» قبل شم النسيم.. أعراض الإصابة بـ"تسمم الفسيخ"
» سيدة تقتل زوجها بسبب إدمانه الأفلام الإباحية
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى
» أسعار الدواجن اليوم
» «المسابقات» تؤجل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» بالفيديو.. قبلة تضع مذيع في موقف محرج مع فنانة شهيرة
» الاعتداء على زوجة فنان شهير بالضرب
» بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان
» موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي .. والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون