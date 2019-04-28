» سيدة تقتل زوجها بسبب إدمانه الأفلام الإباحية

28 أبريل 2019 - 11:08 ص

قتلت سيدة تبلغ من العمر 69 عامًا زوجها بسبب إدمانه مشاهدة الأفلام الإباحية بحسب موقع "لوماتان" فيما قرر القضاء الأمريكي معاقبة السيدة بالسجن لمدة 16 عامًا بحق الزوجة.

وكان الزوج " فرانك"، ينغمس طوال ساعات النهار فى مشاهدة الأفلام الإباحية إلا أن زوجته المتدينة كانت تخشى عليه من المكان الذى يوجد به وكانت تسميه الشيطان.

بذلت السيدة الأمريكية جهودًا لمنع زوجها من مشاهدة الأفلام الإباحية واستخدمت معه جميع أنواع أساليب الرهبة واللين إلًا أنه لم يتوقف.

وفي مايو 2018، طلبت ”باتريسيا“ الطلاق، لكنها تراجعت أمام توسلاته، خصوصًا وأنه قد مر على زواجهما أزيد من 17 عامًا.

وبعد مرور شهرين، اشترك الرجل في قناة متخصصة ببث تلك الأفلام، مما وتر العلاقات بين الزوجين، وبدل أن يلغي اشتراكه قام بتجديده.

فدخلت الزوجة إلى مكان انزواء فرانك غاضبة للنقاش معه، ثم ذهبت للبحث عن مسدس وأطلقت النار على ساقه، وبعدها أطلقت صوب رأسه ”رصاصة الرحمة “ كما أسمتها، الأمر الذي فسره محاميها بأنها لم تكن تريد قتله.

ثم قامت باتريسيا التي عملت ممرضة لـ 50 عامًا باستدعاء الإنقاذ بالهاتف، وأخبرتهم أنها أطلقت عليه النار.