صيانة 405 أتوبيسات نقل وطلاء 161 محطة لاستقبال أمم أفريقيا

28 أبريل 2019 - 11:04 ص

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم الانتهاء من صيانة ودهان 405 أتوبيسات من أسطول هيئة النقل العام من إجمالي 600 أتوبيس مخصصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد فى بيان له أنه تم الانتهاء من صيانة وطلاء 161 محطة أتوبيس بالتنسيق مع اللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لافتًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق لرفع كفاءة محيط استاد القاهرة.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى أنه قام بزيارة كنيسة قلب يسوع لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا روح المحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعم شركاء في الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الأخوة والوطنية.