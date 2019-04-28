  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
5 فوائد في دخول المدينة المنورة

السعودية تعلن أئمة المساجد الكبرى لصلاة التراويح

عبد الحليم

وفاة الإعلامي على عبد الحليم

البشير

من أفتى للبشير بقتل ثلث المتظاهرين؟

صورة الخبر

المرأة المصرية الأكثر "حظًا" في الشرق الأوسط

صلاح وميسي

مفاجأة.. "صلاح" من مشجعى برشلونة

قبطي يتبرع بعمرة لجارته

أول ظهور إعلامي للقبطي المتبرع بالعمرة لجارته

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الشيخ خالد الجندي

الجندي لوزير الأوقاف: "ابقى قابلني لو اتنفذ"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "أنا إعلامي الدولة"

الدولار

سعر الدولار مقابل الحنيه المصري

حملات مرورية على الطرق السريعة

قضايا وحوادث

حملات مرورية
حملات مرورية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 50 % من مسيحيي روسيا لا يعرفون سبب الاحتفال بعيد الفصح
» إعلامية سعودية تطالب الرجال بتناول حبوب منع الحمل
» قبل شم النسيم.. أعراض الإصابة بـ"تسمم الفسيخ"
» سيدة تقتل زوجها بسبب إدمانه الأفلام الإباحية
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى
» أسعار الدواجن اليوم
» «المسابقات» تؤجل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» بالفيديو.. قبلة تضع مذيع في موقف محرج مع فنانة شهيرة
» الاعتداء على زوجة فنان شهير بالضرب
» بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان
» موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي .. والقنوات الناقلة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون