الأرصاد تزف بشرى للمتنزهين للاحتفال بأعياد الربيع غدًا

28 أبريل 2019 - 10:52 ص

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن غدًا الإثنين من المتوقع أن يسود بالتزامن مع احتفالات عيد شم النسيم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلا.

وقالت الهيئة إن الرؤية ستنخفض بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

أما عن حركة الرياح، فأكدت الهيئة أنها معتدلة، تنشط على جنوب البلاد.