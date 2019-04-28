اليوم.. محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب

28 أبريل 2019 - 10:29 ص

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب ومن المقرر أن تستمع المحكمة الي مرافعة النيابة العامة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار بسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات