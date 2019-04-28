القاهرة تستعد فى 10 حدائق للتنزه بشم النسيم

28 أبريل 2019 - 10:07 ص

قالت محافظة القاهرة إن مجموعة كبيرة من الحدائق تم تجهيزها لاستقبال الزائرين غدًا فى اعياد شم النسيم.

وأفادت المحافظة فى بيان لها بأن أول هذه الحدائق تتمثل فى حديقة أغاخان فى شبرا وحديقة الفنون بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل.

وأضافت أن حديقة الجزيرة المطلة على كوبرى قصر النيل وضعت كل الاستعدادات لاستقبال المتنزهين بالأعياد إلى جانب حديقة روضة النيل بروض الفرج وحديقة الأندلس أمام دار الأوبرا وحديقة المسلة بالقرب من برج القاهرة.

فضلاً عن حديقة المعادى المتواجدة بكورنيش المنطقة ذاتها، وحديقة أم كلثوم بمنطقة مصر القديمة وحديقة المنيل بمنطقة مصر القديمة وحديقة أحمد رامى بشارع عبد العزيز آل سعود