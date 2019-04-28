القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

28 أبريل 2019 - 10:02 ص

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد.

جاء فيها:

قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يسعدنى أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن إعتزازى وإعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد.

كما أننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم..

وكل عام وقداستكم بخير..

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد القيامة المجيد ، كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة لتهنئتهم بنفس المناسبة .