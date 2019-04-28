بحضور المشاط.. افتتاح سوق السفر العربى بدبى

28 أبريل 2019 - 09:43 ص

تفتتح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأحد، الجناح المصري المشارك في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي "ATM " والذي يقام بمدينة دبي خلال الفترة من 28 أبريل الجاري حتى الأول من مايو المقبل.

ويشارك ضمن الوفد المرافق لوزيرة السياحة المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ومن المقرر أن يجري عقد عدة لقاءات مهنية خلال المشاركة بالمعرض مع شركاء المهنة في السوق العربية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية.

وأكدت وزيرة السياحة أهمية المشاركة في المعرض الذي يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية، وخاصة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي في ظل إستراتيجية الوزارة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر لما تمثله من أهمية كبيرة كأحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث تمثل نحو 30% من هذه الأسواق.

وأضافت "المشاط" أن مصر تعتبر مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد، لافتة إلى أن السائح العربى يشعر في مصر وكأنه في وطنه الثانى وهو نفس شعور المصريين تجاه أشقائهم من الدول العربية.

وأشارت إلى أن المعرض يتيح فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة في السوق العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل الترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية.

ويعد ملتقى سوق السفر العربي ATM أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشارك مصر هذا العام بجناح مساحته 600 م 2، يضم 56 مشارك، منهم 30 شركة سياحية، و22 فندقا، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة إير كايرو Air Cairo ، بالإضافة إلى جناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية.