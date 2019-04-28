» الاعتداء على زوجة فنان شهير بالضرب

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مسعود أكوستا

الوردة السوداء

شفق أوزبير

اعتدى شخصان مجهولان علي السيدة شفق أوزبير، زوجة الفنان التركي مسعود أكوستا، المعروف بشخصية كندال في مسلسل "الوردة السوداء".

ونشر مسعود أكوستا صورة الرجل الذي قام بالاعتداء على زوجته عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وكتب بتعليقه عليها: "هذا الشاب وصديقه قاما بضرب زوجتي والإعتداء عليها بأبشع الألفاظ إذا وجدهما أحد فليتواصل معي، وإذا كان صاحب هذه الصورة رجلاً ولديه الشجاعة فليواجهني".

وأضاف: "دعونا نتحدث عما يحدث عندما تهاجم أى امرأة وهي بمفردها. أشكر جميع أصدقائي وأطمئنكم بأن شفق بخير. وقد تقدمنا ببلاغ ضد المعتدي وسوف نجده في أقرب وقت".


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