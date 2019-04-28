» بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان

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رانيا يوسف
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شهر رمضان

رانيا يوسف

أعمال فنيه

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن طرح برنامج تلفزيوني خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت "يوسف" برومو برنامجها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويحمل اسم "Rania's journey " "رحلة رانيا"، وأشارت إلى أنه سيذاع الخميس من كل أسبوع في رمضان.

ويتضمن برومو البرنامج، لقطات من أعمال رانيا يوسف الفنية، دون الكشف عن تفاصيله أو فكرته.

ونوهت إلى أن البرنامج سيذاع حصريا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، الساعة العاشرة من مساء كل خميس في رمضان.
شاهد الفيديو..


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Rania’s journey - Soon - Ramadan 2019

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