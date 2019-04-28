» بالفيديو.. قبلة تضع مذيع في موقف محرج مع فنانة شهيرة

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تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون

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ممثلة أمريكية

تشارليز ثيرون

سيريل نونا

وقع المذيع الفرنسي سيريل نونا فى موقف محرج للغايه أمام الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون في أحد البرامج التلفزيونية التي حلت ضيفة فيها.

وبدأت الواقعة في برنامج فرنسي يدعى "It's only TV "، حيث فوجئت تشارليز ثرون بمقدم البرنامج، سيريل نونا، وهو يطبع قبلة على خد مترجمتها، دون أي مقدمات.

وقابلت تشارليز ثيرون تصرف المذيع، بالقول له في الحال: "كان هذا غريبا.. ريما عليك في المرة المقبلة أن تأخذ الإذن".

وامتدح الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موقف نجمة هوليوود الأمريكية الحائزة على الأوسكار، لوقوفها إلى جانب مترجمتها، بعدما أثار المشهد استفرازهم.

وقاول أحد مستخدمي "تويتر":" شكرا لك ثيرون لأنك علمت سيريل كيف يتصرف".

وأشادت إحداهن بموقف ثيرون في الدفاع عن مترجمتها.

ويقول أحدهم "شكرا لك تشارليز ثيرون أتفق معك تماما حتى القبلة تحتاج إلى إذن".

يشار إلى أن تشارليز ثيرون، تدافع عن القضايا الاجتماعية، كما أنها عضوا فعالا في حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي، والداعمة للنساء ضحايا العنف المنزلي.

وتصور تشارليز ثيرون حاليا دورها في فيلم "Fair and Balanced "، الذي يستعرض تفاصيل مزاعم التحرش الجنسي التي اتهم فيها رئيس شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، روجر آيلز.

شاهد الفيديو..


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