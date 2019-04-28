نائبة: "في حاجة غلط بتحصل"

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عقبت أمل زكريا، عضو مجلس النواب، عن إحدى دوائر البحيرة، على ظاهرة استخدام حبة الغلة للانتحار في البحيرة: "دي كارثة وإنذار يجب التعامل معه فورًا".

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك 9 حالات انتحار عن طريق تناول حبة الغلة في البحيرة خلال 4 أشهر، معلقة: "في حاجة غلط بتحصل".

وأرجعت تكرار الحادثة بنفس الطريقة إلى تقليد الشباب بعضهم، مؤكدة أن البرلمان سيبحث هذا الأمر، لوضع حل، متابعة: "البرلمان هيتحرك لأنه يعبر عن الشعب".

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