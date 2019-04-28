» تصريحات نارية من "جروس" قبل مواجهة النجم الساحلي

28 أبريل 2019 - 09:09 ص

أطلق كريستيان جروس - المدير الفني لنادي الزمالك - عددا من التصريحات النارية قبل مواجهة النجم الساحلي مساء اليوم.



وقال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "هدفنا الفوز بنتيجة كبيرة على النجم الساحلي لكي نضمن التأهل في مباراة العودة".



وأضاف: "سنلعب براحة كبيرة أمام النجم الساحلي لأننا نمتلك سلاحا خاصا وهو الجماهير".



وتابع: "طبعا غياب فرجاني ساسي مؤثر لكن علينا التعامل مع الأمر .. أثق في المجموعة المتواجدة من اللاعبين".



