» طقس اليوم حار نهارا والعظمى تسجل 34 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء الأحد 28 ابريل 2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 18 34

شبين الكوم 17 33

طنطا 15 33

دمنهور 16 34

الإسكندرية 15 31

بلطيم 15 29

مطروح 14 26

السلوم 16 26

سيوة 17 35

بورسعيد 16 23

دمياط 16 24

الزقازيق 15 35

الاسماعيلية 15 31

السويس 16 30

العريش 13 26

رفح 13 25

رأس سدر 18 33

نخل 11 30

نويبع 20 29

طابا 16 29

كاترين 10 28

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 33

مرسى علم 23 32

الفيوم 17 34

بنى سويف 17 35

المنيا 18 35

أسيوط 16 36

سوهاج 19 36

قنا 20 37

الأقصر 20 37

أسوان 22 38

أبوسمبل 21 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 22 31

ابو رماد 21 30

حلايب 23 28

راس حدربة 22 28


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