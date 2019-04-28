سعر الدولار مقابل الحنيه المصري

28 أبريل 2019 - 08:53 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 إبريل.

وسجلت العملة الخضراء في بنك كريدي أجريكول 17.13 للشراء بينما سجل سعر البيع 17.23 جنيه، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع. وسجل الدولار في بنكي قناة السويس والتجاري الدولي 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.15 جنيه، وللشراء و17.23 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.