رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن أزمة نجله في اجتماع "جروس"

أحمد عادل شعبان
كشف رئيس نادي الزمالك مفاجأة كبرى عما رددته الصحف والمواقع حول أزمة حدثت أثناء اجتماع جمع نجله أمير مرتضى مع كريستيان جروس .
وقال في تصريحات لقناة "المحور" : "قالوا إني اجتمعت مع جروس عشان عايز أقيله ودا محصلش .. دا احنا كنا بنجدد عقده".
وأضاف: "وقالوا إن أمير مرتضى حضر الاجتماع وحصلت مشاكل مع إن أمير مرتضى محضرش الاجتماع من الأساس".
وتابع: "اتكلمنا مع جروس في التجديد لأنه مبسوط معانا وعقده هينتهي في شهر مايو وطالما هو حاسس بالراحة معانا فالتجديد أولى".
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