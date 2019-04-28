الجندي لوزير الأوقاف: "ابقى قابلني لو اتنفذ"

28 أبريل 2019 - 08:27 ص



عقب الداعية خالد الجندي،عضو المجلس الأعلي لشئون الإسلامية ،علي قرار وزير الأوقاف بقصر استخدام مكبرات الصوت على الآذان فقط، قائلا :" غير قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن مكبرات الصوت دورها الإعلام بالصلاة، وليس الإزعاج.



وأضاف الجندي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، :"أن تدخل جهة ما بمنع مكبرات الصوت سيؤدي إلى نتائج غير جيدة، معتبرًا أنه من الأفضل أن يكون استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بالاتفاق بين سكان كل منطقة.



وتابع الجندي مخاطبا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، : "ابقى قابلني لو القرار اتنفذ، وصعب تنفيذه في كل مكان، وأعدائنا هيقولوا بيحاربوا الدين بعد الاستفتاء".

