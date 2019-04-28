عمرو أديب: "أنا إعلامي الدولة"

28 أبريل 2019 - 08:08 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه كان مهددا بالشنق في الميادين في عهد الإخوان وكانوا يتمنوا أن يهرب خارج البلاد ولكنه لم يفعل ذلك، لافتا إلى أنه ظل في بلاده ولم يهرب.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع علي فضائية "تن"، :" أنه في عهد الإخوان جاءه شخص وطالب منه أن يهرب لأن الأخوان كانوا سيقبضوا عليه ولكنه لم يفعل ذلك، معقبا: "لو الإخوان بيقولوا عليا أنا بتاع الدولة، أنا إعلامي الدولة و أنتم بتوع مين ، مين بيأكلكم ؟!".



وتابع ، بأنه يقف مع الدولة المصرية ولن يقف مع مرسي والأخوان، معقبا: "الإمارات بدأت النهاردة تهاجم الاخوان لاول مرة وأنا بطلب الدولة المصرية أن تقف مع الامارات لأن التنظيم ده موجود في 90 دولة وربنا مع الامارات ويحميها الايام الجاية".

