» هكذا برر فرج عامر ظهور منتجات شركاته في إسرائيل

28 أبريل 2019 - 07:56 ص

رد المهندس محمد فرج عامر - رجل الأعمال - على تدوينة نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول فيها إن شركة "فرج الله" المملوكة لـ"عامر" تصدر منتجاتها لإسرائيل.



وقال "عامر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "خضار فرج الله يصدر للضفة الغربية وقطاع غزة لجودتة العالية وصناعتة الرفيعة المستوي ومطابقته للمواصفات العالمية فيما يخص صحة الإنسان ولكنة لايصدر لإسرائيل لأن التصدير لإسرائيل يستلزم أن يكون كوشر أي مصنع طبقا للديانة اليهودية ويكون الكيس مكتوب علية باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي".



وأضاف: "عموما في مصر شركات متخصصة لتصدير الخضار لإسرائيل ليس فرج الله منهم".

