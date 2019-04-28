عمرو أديب لـ"الإخوان": "لبسناكم طُرح"

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شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا ناريًا علي جماعة الإخوان المسلمين متهمًا إياهم بالوقوف وراء الفوضى والعمل على نشرها في البلاد متسائلاً: "من يقف وراء تمويل الفوضى في مصر".

وأكد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ليس ضد المعارضة سواء من داخل مصر أو خارجها، مشددًا على ضرورة أن نفهم من يقف وراء المعارضين.

 وأضاف: "اللي مجنني أننا مش عارفين مين ضد مين، زمان كانوا بيدفعوا تمن المعارضة، دلوقتي بيقبضوا تمن المعارضة"، معقبًا: "بيقولوا علينا شعب جاهل، وإحنا اللي لبسناهم طرح، ولا استخبينا، ولا هربنا".

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