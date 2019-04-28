الإفتاء تصدر فتوى مثيرة بشأن "شريف مدكور" .. فما هي؟

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بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»
بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

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السرطان

شريف مدكور

أصدرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "تويتر" بيانا حمل فتوى ، وذلك في أعقاب ظهور الإعلامي شريف مدكور وحديثه عن الشامتين فيه بعد إصابته بالسرطان.

وقالت الإفتاء في بيانها: "التشفِّيَ والشماتة في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة وللفطرة الإنسانية السليمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك".

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