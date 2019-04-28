الديهي يطالب بمشروع قانون يجرم رفع شارة رابعة

28 أبريل 2019 - 07:18 ص

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للعاملين في قناة "مكملين" و"الشرق" التابعة لتنظيم الإخوان.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن": "قريبًا جدًا سوف تسلمون إلى مصر وأقرب مما تتخيلون، جارٍ الآن السير في هذا الاتجاه، كل هؤلاء المتواجدين في تركيا محمد ناصر ومعتز مطر وأيمن نور وحمزة زوبع، الخناق ضاق عليهم".

وطالب الإعلامي، مجلس النواب بضرورة إصدار مشروع قانون يطالب بتجريم رفع شارة رابعة، قائلاً: "هذه المعركة معركة للنهاية، لذلك يجب أن تكون شاملة بالدستور والقانون".