  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:51 ص
بحث متقدم
صلاح وميسي

مفاجأة.. "صلاح" من مشجعى برشلونة

قبطي يتبرع بعمرة لجارته

أول ظهور إعلامي للقبطي المتبرع بالعمرة لجارته

القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

الشيخ خالد الجندي

الجندي لوزير الأوقاف: "ابقى قابلني لو اتنفذ"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "أنا إعلامي الدولة"

الدولار

سعر الدولار مقابل الحنيه المصري

جروس

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة عن أزمة نجله في اجتماع "جروس"

بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

الإفتاء تصدر فتوى مثيرة بشأن "شريف مدكور" .. فما هي؟

صورة غيرتها منتحرة كفر الدوار

رسائل صادمة تركتها منتحرة البحيرة على "فيس بوك" .. فما هي؟

أحمد سعد

رسالة مهينة من أحمد سعد لـ"سمية الخشاب"

الديهي يطالب بمشروع قانون يجرم رفع شارة رابعة

آخر الأخبار

نشأت الديهي
نشأت الديهي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الحبس والغرامة لمن لا يحترم السلام الجمهوري

#

أحمد عز يرفع قضية جديدة ضد "زينة" .. لماذا؟

#

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمروجي الشائعات

#

في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة للمتحرشين

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للعاملين في قناة "مكملين" و"الشرق" التابعة لتنظيم الإخوان.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن": "قريبًا جدًا سوف تسلمون إلى مصر وأقرب مما تتخيلون، جارٍ الآن السير في هذا الاتجاه، كل هؤلاء المتواجدين في تركيا محمد ناصر ومعتز مطر وأيمن نور وحمزة زوبع، الخناق ضاق عليهم".

وطالب الإعلامي، مجلس النواب بضرورة إصدار مشروع قانون يطالب بتجريم رفع شارة رابعة، قائلاً: "هذه المعركة معركة للنهاية، لذلك يجب أن تكون شاملة بالدستور والقانون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى
» أسعار الدواجن اليوم
» «المسابقات» تؤجل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
» بالفيديو.. قبلة تضع مذيع في موقف محرج مع فنانة شهيرة
» الاعتداء على زوجة فنان شهير بالضرب
» بالفيديو.. رانيا يوسف تطرح برنامج تلفزيوني في رمضان
» موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي .. والقنوات الناقلة
» تصريحات نارية من "جروس" قبل مواجهة النجم الساحلي
» طقس اليوم حار نهارا والعظمى تسجل 34 درجة
» أكرم حسني لفنان شهير: أنت أتفه من أنجبت الكرة الأرضية
» قاتلة زوجها بالقليوبية: عرفت عشيقي وكنت عايزة أعيش شبابي

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون