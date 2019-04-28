رسائل صادمة تركتها منتحرة البحيرة على "فيس بوك" .. فما هي؟

28 أبريل 2019 - 07:07 ص

أظهر حساب "فيس بوك" الخاص بإحدى الفتيات الثلاث اللواتي انتحرن بمحافظة البحيرة ، عددًا من الرسائل الغامضة التي تٌبين أن صاحبتها كانت تمر بحالة نفسية سيئة.



و غيرت الفتاة صورتها عبر "فيس بوك" قبل وفاتها بـ48 ساعة تضمنت صورة فتاة ترتدي الكفن وفوق جسدها مصحف وهو الأمر الذي تسبب في ذعر أصدقائها

لم تكن الصورة وحدها هي ما نشرته الفتاة تعبيرًا عن حالتها النفسية، فسبق ذلك خاطرة ومناجاة إلى الله باللغة الإيطالية تعبر بها عن حزنها وعدم سعادتها، كما نشرت تدوينة أخرى قالت فيها: "ادعولي.. اختموا لي القرآن.. افتكروا ليا المواقف الحلوة.. اسألوا الله أن يجعل قبري روضة من رياض الجنة وأن يبدلني دارا خيرا من داري".

كما كتبت تدوينة قبل ذلك شكت فيها من حالة الإهمال التي تتعرض لها ، قائلة: "أنا فعلا ماليش حد في الدنيا دي.. أنا تعبانة وتعبت أكتر والله وربنا بس اللي يعلم أنا ماليش حد يطبطب عليا لما أتعب أو ياخدني في حضنه لما يحس إني خلاص قربت أنهار من العياط.. مليش حد ياخد باله مني ويحبني ويسأل عليا حتى لو مش تعبانة.. أنا بقيت عايشة لوحدي في وسط بيت مليان ناس اللي هما أهلي.. ومش فارقة عند حد ما دام باكل وباشرب وباضحك وبانام أبقى كويسة أما لما أتعب من جوا ماحدش هيقولي مالك.. خلاص هي كويسة.. أنا مابقتش عارفة أعمل إيه ولا أقول إيه غير يا رب أنا ماليش غيرك.. إنت الوحيد اللي هتريحني وإنت اللي عالم بحالي ماحدش هيحس بيا غيرك"

كان 3 فتيات في مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، أقدمن على الانتحار، بتناول حبوب حفظ الغلال أو ما يعرف بـ"الحبة القاتلة"، وذلك بسبب مشاكل أسرية.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور عقب تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بالحادث بورود إشارة من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "إ. م. ف" طالبة، 17 عامًا، وابنة خالتها "د. س. ع" طالبة، 15 عامًا، جثتين هامدتين إثر تناولهما حبوب مبيد حشري خاص بحفظ الغلال.

عقب ذلك أقدمت شقيقة الضحية الأولى "أ. م. ف" 12 عامًا، على تناول قرص لحفظ الغلال، حزنًا على شقيقتها وابنة خالتها، وتوفيت في الحال.

أودعت الجثث في مشرحة مستشفى كفر الدوار، وتحررت المحاضر اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب فريقًا من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.