الباز: المنتحر مضطر وربما لا يُحاسب على فعله

28 أبريل 2019 - 06:58 ص

قال الإعلامي محمد الباز إن المنتحر يدخل تحت بند المضطر المدفوع إلى هذا العمل، بسبب الضغوط النفسية.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يعتقد أن الله عز وجل سيتجاوز عن معاقبة من قام بهذا الفعل.

وتابع: أنا لا أفتي بأن المنتحر لا يدخل النار، ولكن الكثير من المشايخ والعلماء أفتوا بذلك".

وواصل الباز حديثه قائلا: "كثيرًا ما أتعاطف مع المنتحر وأرى أنه ضحية ظروف اجتماعية أصابته بمرض نفسي خل توازنه، ما دفعه للانتحار وإنهاء حياته بهذه الطريقة".