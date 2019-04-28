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"لو كشفت كواليس ما يحدث سأموت مقتولا"

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عامر حسين
عامر حسين

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إنه إذا كتب مجلدات عن كواليس ما يحدث في إدارته لمسابقة الدوري سيموت مقتولًا.
وأضاف عامر - خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد- قائلا: "الأهلي لم يكن يؤجل له مباريات بسبب وجود لقاءات مؤجلة له في بطولتين".
وتابع: "عندما كنت أؤجل للأهلي يقال لي بجامل الأحمر، وحدث الأمر ذاته مع الزمالك، نفس الموقف ونفس الموسم يقال إنني أجامل الفريقين".


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