» طبيب سموم يحذر من شرب المواد الغازية بعد أكل الفسيخ

28 أبريل 2019 - 12:00 ص

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بجامعة القاهرة، إن المواطن إذا تناول وجبة وأصيب بإسهال مصاحب بارتفاع في درجة الحرارة فلا يصح أن يحصل على أدوية لعلاج الإسهال، لأن هذا يمنع خروج المواد السامة من الجسم.



وأضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن المصل المضاد للفيروسات الموجودة في الفسيخ ثمنه غال جدًا، ولكن وزارة الصحة توفرها بالمجان في مراكز علاج السموم.



وأشار، إلى أن هناك ضرورة لإضافة الليمون على الفسيخ لأنه يقلل السموم، وهناك ضرورة لوضع الرينجة على النار، لأن هذا يقتل أي ميكروب متواجد بها.

