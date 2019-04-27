الصحة: استمرار مبادرة «فيروس سي» حتى نهاية العام

27 أبريل 2019 - 11:50 م

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم توفير نقاط مسح ثابتة لمبادرة "فيروس سي" حتى نهاية العام ولن تنتهي في 30 أبريل .



وأضاف "مجاهد " عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع بفضائية "صدى البلد " مساء اليوم السبت، أنه تم مسح أكثر من 49 مليون مواطن في مبادرة القضاء على فيروس سي بمراحلها الثلاث.

