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الصحة: استمرار مبادرة «فيروس سي» حتى نهاية العام

الحياة السياسية

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

المصريون ـ متابعات

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أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم توفير نقاط مسح ثابتة لمبادرة "فيروس سي" حتى نهاية العام ولن تنتهي في 30 أبريل .
وأضاف "مجاهد " عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع بفضائية "صدى البلد " مساء اليوم السبت، أنه تم مسح أكثر من 49 مليون مواطن في مبادرة القضاء على فيروس سي بمراحلها الثلاث.
وأشار "مجاهد" إلى أنه سيتم عمل فحص شامل لطلاب المرحلة الإعدادية ابتداء من الأسبوع القادم ، موضحا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بوجود خدمة المسح الطبي لفيروس سي.


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