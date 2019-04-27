  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
زعيم كوريا الشمالية وترامب

كوريا الشمالية تحذّر من «شبح الحرب» بسبب هذا الأمر

الفنان محمد صبحي

محمد صبحي يفتح النار على وزارة الثقافة لهذا السبب

بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

شريف مدكور: "المرض هدية من الله وأرفض العلاج بالخارج"

الرئيس السيسي

نائب الرئيس.. التساؤلات تبدأ مبكرًا

البشير

تفاصيل "العملية قرطبة" لاعتقال 140 من رجال البشير

طائرة بدون طيار

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

حبة الغلال

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

كوريا الشمالية تحذّر من «شبح الحرب» بسبب هذا الأمر

عرب وعالم

زعيم كوريا الشمالية وترامب
زعيم كوريا الشمالية وترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

#

طلب لكوريا الشمالية وراء فشل قمة ترامب وكيم

#

محمود الجندي يكشف حقيقة اعتناقه "المذهب الشيعي"

#

توفيق عكاشة: كارثة كبرى ستحدث بعد 3 سنوات

حذّرت كوريا الشمالية، السبت، من عودة «المخاطر المتزايدة للحرب» في شبه الجزيرة الكورية جراء ما قالت إنها ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على كوريا الجنوبية لتحديد علاقاتها بجارتها الشمالية، داعية سول إلى تجاهل «الضغوط» الأمريكية، والمضي قدما في التعاون مع بيونج يانج.
وتزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى للقمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين، قالت «لجنة التوحيد السلمي للبلاد» المعنية بالعلاقات مع الجنوب الكوري في بيان، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا بشكل واضح على كوريا الجنوبية، وتطالبها بألا تتخطى علاقاتها مع بيونج يانج علاقات واشنطن معها.
وأشارت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى أن بيان «لجنة التوحيد السلمي للبلاد» يأتي وسط مخاوف بشأن مصير مفاوضات محادثات نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أن بيونج يانج لم تستجب لدعوة سول لها للمشاركة في فعاليات الاحتفال بذكرى القمة الأولى بين زعيمي الكوريتين، اليوم، في قرية بانمونجون الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف بيان اللجنة إن الحكومة الأمريكية تحاول دفع العلاقات بين الكوريتين نحو التبعية لسياستها في فرض العقوبات، وإنه يجري حاليا اختلاق وضع أمني خطير قد يقود إلى ردة إلى الماضي حينما كانت كارثة على وشك الوقوع في ظل المخاطر المتزايدة من الحرب«، داعية سول إلى اتخاذ»تدابير أكثر نشاطًا«لتحقيق تطوير مستدام للعلاقات بين البلدين والوصول إلى وحدة سلمية بينهما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شريف مدكور: تلقيت 3 آلاف رسالة على الواتس
» ميسي يقود برشلونة للتويج بـ"الليجا" للمرة الـ26
» صحيفة أمريكية تعتذر لـ"نتنياهو" بسبب هذا الأمر
» اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها 16 ألف عام
» إمبراطور اليابان يتخلى عن العرش لنجله
» السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني
» مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا
» مقتدى الصدر يهدد باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد
» ليبيا.. "داخلية الوفاق" تحتجز سفينة إيرانية
» فيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان
» أفيخاي أدرعي ينشر صورة لملوخية "فرجللو"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون