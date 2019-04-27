  • الأحد 28 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
زعيم كوريا الشمالية وترامب

كوريا الشمالية تحذّر من «شبح الحرب» بسبب هذا الأمر

الفنان محمد صبحي

محمد صبحي يفتح النار على وزارة الثقافة لهذا السبب

بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

شريف مدكور: "المرض هدية من الله وأرفض العلاج بالخارج"

الرئيس السيسي

نائب الرئيس.. التساؤلات تبدأ مبكرًا

البشير

تفاصيل "العملية قرطبة" لاعتقال 140 من رجال البشير

طائرة بدون طيار

طائرة استطلاع روسية ترصد مفاجأة فى أجواء أمريكا

علاء مبارك

علاء مبارك ينشر صورة تاريخية لوالده مع السادات

حبة الغلال

حبة الغلة القاتلة.. أسرع الطرق إلى الموت

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدامات جديدة

محمد صلاح

صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة مدوية حول ماضي «صلاح»

محمد صبحي يفتح النار على وزارة الثقافة لهذا السبب

آخر الأخبار

الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تامر أمين يفتح النار على "الإخوان" لهذا السبب

#

شاهد: خالد زكي يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

#

ريهام حجاج: "مافيش راجل بيتسرق"

#

الكشف عن سبب غلق "صلاح" لـ"تويتر وفيس بوك"

أكد الفنان محمد صبحي أن وزارة الثقافة لا تملك خطة واضحة للعمل وإن هذا أحد أسباب الأزمة الثقافية التي نعيشها في الوقت الراهن، موضحًا أن اهتمام الوزارة ينصب على قصور ثقافة غالبا ما تكون «مُغلقة» ولا توجد منهجية أو مبررات واضحة لما يتم عرضه بها.
وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» المُذاع عبر فضائية TeN أن مفهوم وزارة الثقافة عن الفن أن تأتي بتنورة وعروض في نفس الإطار قائلا: «التنورة فن موالد جميل لكن وزارة الثقافة لازم تعلن خطة كاملة لبناء الإنسان وإن لم تعلنها إذًا هي لا تملك أي رؤية أو خطة للنهوض بالثقافة».
وتابع الفنان قائلا: «وزارة الثقافة معنية بالفنانين والمثقفين والشعراء والأدباء وكل أنواع الفنون وعليها أن تستنهضهم لكي يقولوا لها نحن معك ونقف إلى جوارك، لكن حتى الآن وزارة الثقافة لم تجتمع مع الفنانين ولم تقل ماذا ستفعل في الأوبرا والمسرح والسينما وقصور الثقافة التي هي أساس بناء الإنسان في الريف والقرى».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (10)

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

"أمان يا للالي"

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شريف مدكور: تلقيت 3 آلاف رسالة على الواتس
» ميسي يقود برشلونة للتويج بـ"الليجا" للمرة الـ26
» صحيفة أمريكية تعتذر لـ"نتنياهو" بسبب هذا الأمر
» اكتشاف آثار أقدام بشرية عمرها 16 ألف عام
» إمبراطور اليابان يتخلى عن العرش لنجله
» السعودية تعلن وفاة سعود القحطاني
» مصير موظفي الإخوان تحسمه «المفوضين» قريبًا
» مقتدى الصدر يهدد باستهداف السفارة الأمريكية في بغداد
» ليبيا.. "داخلية الوفاق" تحتجز سفينة إيرانية
» فيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إصابته بالسرطان
» أفيخاي أدرعي ينشر صورة لملوخية "فرجللو"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:48 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء
متسولون
خالد الجندي بالشنب
السجون