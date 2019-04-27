محمد صبحي يفتح النار على وزارة الثقافة لهذا السبب

27 أبريل 2019 - 10:40 م

أكد الفنان محمد صبحي أن وزارة الثقافة لا تملك خطة واضحة للعمل وإن هذا أحد أسباب الأزمة الثقافية التي نعيشها في الوقت الراهن، موضحًا أن اهتمام الوزارة ينصب على قصور ثقافة غالبا ما تكون «مُغلقة» ولا توجد منهجية أو مبررات واضحة لما يتم عرضه بها.



وأضاف «صبحي»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» المُذاع عبر فضائية TeN أن مفهوم وزارة الثقافة عن الفن أن تأتي بتنورة وعروض في نفس الإطار قائلا: «التنورة فن موالد جميل لكن وزارة الثقافة لازم تعلن خطة كاملة لبناء الإنسان وإن لم تعلنها إذًا هي لا تملك أي رؤية أو خطة للنهوض بالثقافة».

