» شريف مدكور: تلقيت 3 آلاف رسالة على الواتس

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه فوجئ بالحب الشديد من جانب الجمهور تجاهه، بعد إعلانه خبر إصابته بسرطان القولون.



وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «اتخضيت من محبة الناس، وكنت فاكر غير كده، ومكنتش أعرف إن الناس بتحبني بهذا الشكل، ويمكن ده سر قوتي».

وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «اتخضيت من محبة الناس، وكنت فاكر غير كده، ومكنتش أعرف إن الناس بتحبني بهذا الشكل، ويمكن ده سر قوتي».